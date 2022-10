Steirer regieren weiter im „dritten Stock“

„Wir hören derweil aus Leoben nur, dass alles in Ordnung ist. Der Klub investiert ja auch dank seines Sponsors in die Infrastruktur und den Nachwuchs“, so der StFV-Boss , der einen kleinen „Umbruch“ in der Steiermark befürchtet. „Aus Lafnitz hört man, dass sich nur die Regionalliga ausgeht. Und ich hoffe natürlich, dass Kapfenberg in der Zweiten Liga vielleicht doch noch die Kurve kratzt.“