Würdevolle Naturbestattung für geliebte Haustiere

Eine Lücke wird geschlossen

Oftmals wissen Haustierbesitzer nicht, welche Möglichkeiten sie nach dem Ableben ihres Tieres haben. Die Informationen sind zwar im Internet einsichtig, doch kommt es in diesem Bereich oftmals auf persönliche Beratung an. „Es war uns von Beginn an ein Anliegen, auf unseren Naturbestattungsflächen auch die Möglichkeit zur Urnenbeisetzung von Tieren - von Katze bis Pferd - anzubieten“, sagt Seewald. „Durch die Kooperation mit Fressnapf gelingt es uns, Tierbesitzer direkt mit unserer Botschaft zu erreichen und somit diese würdevolle Form der Beisetzung bekannt zu machen“, ergänzt die Geschäftsführerin. Die Haustierbesitzer könnten sich künftig direkt in der Fressnapf-App über die Möglichkeiten erkundigen und erhielten zudem nochmals vergünstigte Konditionen und Benefits.