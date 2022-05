Naturbestattung für Haustiere im Wienerwald

Die Natur ist der beste Gärtner

Die Beisetzung der Tierasche in einer leicht verrottbaren Urne auf Maisstärkebasis kann von den Besitzern individuell mitgestaltet werden. So können die Tierfreunde in aller Ruhe Abschied nehmen und ihrem geliebten Tier die letzte Ehre erweisen. Am Gedenkstein des Tierfriedhofs kann eine Namenstafel zur Erinnerung angebracht werden. Für eine Bestattung auf dem paxnatura amicus Tierfriedhof fallen nur einmalig Kosten an und die Grabpflege entfällt. Denn die übernimmt der beste aller Gärtner - die Natur selbst.