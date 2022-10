Warum der Bahnlärm nicht hingenommen werden kann

Auch in diesem Lichte ist die Entscheidung der Bundesbahnen, in Kärnten nicht in eine eigene Güter-Bahntrasse zu investieren, einfach unerträglich, unzumutbar, unduldbar, unentschuldbar, unfassbar.

Hannes Mößlacher, Chefredakteur der Kärntner Kronen Zeitung