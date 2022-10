Prinz Harry: Memoiren tragen brisanten Titel

Harry will mit „unerschrockener Ehrlichkeit“ erzählen

„Wir freuen uns, die bemerkenswert persönliche und emotional kraftvolle Geschichte von Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, ankündigen zu können“, so der Verlag. Harry wolle in seinem Buch mit „roher, unerschrockener Ehrlichkeit“ über sein Leben erzählen, in seinen Berichten stecke „Einsicht, Offenbarung, Selbstprüfung und eine hart erkämpfte Weisheit über die ewige Macht der Liebe über den Kummer“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Und weiter: „Für Harry ist dies endlich seine Geschichte.“