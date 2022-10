Kritik an Camilla kann für Harry Folgen haben

„Operation Goldener Reichsapfel“

Neben Charles (73) soll am 6. Mai 2023 auch seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla (75), in der Londoner Westminster Abbey gekrönt werden. Die Vorbereitungen laufen unter dem Titel „Operation Goldener Reichsapfel“ (Operation Golden Orb). Die Abläufe sind seit Jahrhunderten bekannt. Doch als Zeichen einer moderneren Monarchie will Charles die Gebräuche angeblich teils verschlanken. So sind weniger Gäste und weniger Pomp zu erwarten, wie es in London hieß.