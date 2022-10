Deshalb war Sturm-Trainer Ilzer im „Biest-Modus“

Sportlich wäre es ein Glücksmoment, wenn Sturm in Europa überwintert. Es wäre erst das vierte Mal in der Klubhistorie...

Es war schon wichtig, überhaupt in die Gruppenphase zu kommen. Anfangs haben wir geredet, dass wir uns in drei Jahren qualifizieren wollen. Jetzt sind wir in dieser Zeit schon zweimal in einer Gruppe, waren auch in der Champions League-Quali. Und wir sind außer einmal von Feyenoord nie abgewatscht worden, haben sogar unseren ersten Sieg gefeiert. Wir wollen und werden die Ziele weiter hoch oben annageln. Diese Gruppe zu überstehen wäre eine Sensation, aber die haben wir uns fest vorgenommen!