Neue Polit-Gesichter nach der Wahl in Zagersdorf

Dementsprechend wurde am Dienstag Karin Vukman-Artner zur Vizebürgermeisterin und Stellvertreterin von Bürgermeister Ivan Grujic gewählt. Die 56-Jährige leitet in der Bildungsdirektion die Abteilung „Minderheitenschulwesen“ und sitzt zudem im Hochschulrat der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Entsprechend fallen auch ihre politischen Schwerpunkte aus: „Ich will in unserer zweisprachigen Gemeinde auch zugezogenen Zagersdorfern die Kultur der Burgenland-Kroaten näherbringen. Neben Informationsveranstaltungen wird es daher auch Sprachkurse geben. „Außerdem interessiert mich, was im Kindergarten und den Schulen unserer Kinder gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt“, so die studierte Pädagogin.