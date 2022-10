Wenn ein Ort nach einer Katastrophe zusammenhält

Für Helfer und Betroffene kostenlos ausgekocht

In dieser schweren Zeit gaben die beiden Wirtsleute Patricia und Jürgen Brandner den Menschen Hoffnung, indem sie gleich am nächsten Tag in ihrem vom Unwetter verschonten Gasthaus Schallerwirt in der Äußeren Einöde einen Notbetrieb installierten und ganze sechs Wochen lang für Helfer und Betroffene kostenlos auskochten.