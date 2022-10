Eine mutige Flucht zurück in den Ukraine-Krieg

Auf dem Busbahnhof in Wien-Erdberg im dritten Bezirk herrscht gespanntes Warten, als der Reisebus nach Kiew vorfährt. Die Passagiere sind allesamt Frauen und Kinder. Die jetzt wieder in die andere Richtung flüchten. Zurück in die alte Heimat. In den fürchterlichen Krieg, vor dem sie vor ein paar Monaten noch geflohen sind.