Wenn der Teamkollege zum größten Feind wird ...

„Übergriffe im Team am häufigsten“

Wobei Männer zwei bis dreimal so oft als Täter in Erscheinung treten. Allerdings: Es sind nicht nur männliche Coaches, die Gewalt an einer Athletin ausüben. „Am häufigsten wurden Übergriffe von Teamkollegen oder -kolleginnen genannt“, so Diketmüller, „diesem Thema wurde viel zu lange keine Aufmerksamkeit gewidmet.“