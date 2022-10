Vermisste Kerstin M. wurde tot aus Teich geborgen

Absperrungen der Polizei Montag früh waren böse Vorboten für das, was Stunden später traurige Gewissheit wurde: Die 48-jährige Kerstin M., die seit dem 16. Oktober abgängig war, ist tot. Sie wurde in ihrem Mopedauto in einem Teich in der Nähe des Anglerparadieses Hessendorf gefunden.