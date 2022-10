„Die Fragen nach Hirscher gehen mir auf den Sack“

Als Halbzeitfünfter war Feller am Sonntag auf Rang 16 zurückgefallen. „Was ich am besten kann, ist ein Rennen abhaken und weitermachen. Das habe ich in der Vergangenheit schon oft genug gezeigt.“ Er sei einfach schlecht gefahren, für den zweiten Durchgang müsse er sich fast schämen. Sehe man von Leiti (Vorjahreszweiter Leitinger/Anm.) ab, zeige sich das gleiche Bild für das Team wie im Vorjahr. „Und dann war es trotzdem eine gute Saison, da brauchen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden schon noch was zum Feiern haben.“