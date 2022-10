Hirscher-Ski gleich „für Mateschitz“ am Podest

Das war eine Ansage! Gleich im allerersten Rennen ihres Bestehens meldete „Van Deer“, die Ski-Firma von Marcel Hirscher Anwaltschaft darauf an, wovon viele Experten schon im Vorfeld ausgegangen waren: Die Marke wird eine gewichtige Rolle im Ski-Weltcup spielen. Henrik Kristoffersen brauste in Sölden-Riesentorlauf am Sonntag auf dem Hirscher-Ski gleich aufs Podest. Kristoffersen widmete den Podestplatz Dietrich Mateschitz.