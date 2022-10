Slowenien-Präsidentenwahl: Logar siegt in 1. Runde

Pirc Musar führt in Umfragen

Umfragen gaben Pirc Musar in einer Stichwahl gegen Logar die besseren Siegeschancen. Der Parteifreund des im April aus dem Amt gejagten Premiers Janez Jansa hatte vor allem während der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft im Vorjahr an Statur gewonnen. In den Beliebtheitsrankings liegt Logar hinter dem scheidenden Präsidenten Borut Pahor und Premier Golob auf dem dritten Platz. Die slowenische Wählerschaft gilt jedoch als mehrheitlich links-liberal. Außerdem hatte es in den vergangenen drei Jahrzehnten noch nie ein Rechtspolitiker ins höchste Staatsamt geschafft.