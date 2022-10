Ex-Freundin Pistole an Kopf gesetzt und entführt

Am Samstag gegen 23 Uhr eskalierte eine „Aussprache“ zwischen einem ehemaligen Liebespaar auf einem Parkplatz in Aurach am Hongar. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden soll dabei die 17-jährige Ex-Freundin aus dem Bezirk Gmunden mit einer an der Stirn angesetzten Schreckschusswaffe zum Einsteigen in sein Auto gezwungen haben.