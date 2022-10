Neusiedler See Bahn: Videokameras für Stationen

In den acht Bahnhöfen der Neusiedler See Bahn kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu diversen Sachbeschädigungen. Nun wird seitens des Landes gegengesteuert: „In allen Bahnhöfen wurden zwölf robuste und hochmoderne Videokameras installiert und mittels Glasfaserkabel zwischen den Stationen verbunden“, so Landesrat Heinrich Dorner.