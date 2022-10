Schlepperfänger gewann Lauf-Spektakel in Wien

Seinen besten Lauf hatte der Polizist aber fast exakt vor einem Jahr. Damals trainierte er für den Linz-Marathon in der Nähe des Wiener Flughafens bei Mannswörth. Begleitet wurde er damals von einem befreundeten Feuerwehrmann auf dem Fahrrad. Plötzlich bemerkten die beiden einen flüchtenden Mann, der von einem schreienden Polizisten verfolgt wurde. Werner, Mitglied des Polizei-Laufkaders, und sein Radbegleiter beteiligten sich sofort an der Verfolgung. Wenig später konnte der vermeintliche Schlepper gestellt und festgenommen werden. Der Ukrainer hatte zuvor einen Lastwagen, in dem sich 13 illegale syrische Staatsbürger befanden, auf der Ostautobahn abgestellt und war zu Fuß geflüchtet.