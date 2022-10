500 Asyl-Plätze werden in Oberösterreich gesucht

Zu viele illegale Migranten

Ein Blick auf die Fakten: Bis Ende Juli wurden heuer in Österreich rund 41.900 Asylanträge gestellt. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr könnten es laut Experten etwa 71.800 Anträge werden. Die bisherige Höchstzahl lag im Jahr 2015 bei 88.340 Anträgen. Für Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) steht fest: „Derzeit kommen einfach zu viele illegale Migranten ins Land.“ Tatsächlich war Österreich zwischen Juni 2021 und Mai 2022 - gemessen an der Bevölkerungszahl - das am zweitstärksten von Migration betroffene EU-Land. Laut Eurostat gab es hier in diesem Zeitraum 5679 Asylanträge pro einer Million Einwohner. Nur Zypern hat mit gut 21.100 noch deutlich mehr, in Deutschland sind es 2068, der EU-Schnitt liegt bei 1511.