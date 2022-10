„Spiegel“-Team gewinnt Preis für Benko-Recherche

In den letzten Monaten war der „Spiegel“ mit einer kleinen Serie an Enthüllungen über die von René Benko gegründete Signa-Gruppe aufgefallen: So berichtete das renommierte deutsche Nachrichtenmagazin u.a. über die geringen Sicherheiten, mit denen sich der deutsche Staat für seine millionenschweren Corona-Hilfen an Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) abspeisen ließ; oder auch über eine geheime Spenderliste, die Geldflüsse eines Beraters der Signa-Gruppe an die Regierungspartei in Südtirol dokumentiert.