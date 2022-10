Liefering feiert zweiten Sieg in Folge

Nach längerem Abtasten zwischen der Ingolitsch-Elf und den jungen Wienern erlöste Konate die Zuseher in Grödig. Der Ivorer erzielte noch in Halbzeit eins seinen ersten Dreierpack in Liefering, der Jubel wurde nur vom zwischenzeitlichen 2:1 durch Strunz unterbrochen. Diakite und Havel mit zwei Toren in der Nachspielzeit sorgten in Hälfte zwei für den 6:1-Endstand.