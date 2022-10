Schmid legt Postenschacher-Spur tiefer in die OÖVP

Die womöglich Netflix-würdigen Passagen („House of Schnapscards“) lassen sich mit einem rechtskräftigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2021 abgleichen und lassen so Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt der Aussagen Schmids insgesamt zu. In dieser Affäre um den unverdienten Leiterjob für einen ÖAAB-Funktionär, dem’s eine Bestellungskommission rechtswidrig richten musste, dürfte er recht nahe an der Wahrheit sein.