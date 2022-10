„Beim Kochen aktiviere ich alle meine Sinne“

Was ist das Schöne für Sie am Kochen?

Es erinnert mich an meine Kindheit. In Luxemburg bin ich hauptsächlich aufgewachsen, aber meine Mutter ist Spanierin, und so ich hab ich dort alle Sommer verbracht. Da wurde immer zusammen gekocht. Kochen ist auch sehr meditativ, hat etwas Handwerkliches. Man braucht Konzentration und muss alle Sinne aktivieren, ähnlich wie beim Sport. Und ich lerne gerne neue Rezepte von allen möglichen Kulturen. Ich halte mich auch dran, beginne aber mit der Zeit gerne abzuschweifen und zu improvisieren (lacht) Wie beim Theater, da kann ich auch in einer gegebenen Form experimentieren.