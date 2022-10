Rüstungsdeals: Russischer Gouverneurssohn in Haft

Artjom Uss wurde in Italien verhaftet, wie Moskau am Donnerstag bestätigte - er ist der Sohn des Gouverneurs von Krasnojarsk, Alexander Uss. Die Festnahme erfolgte auf Ersuchen Washingtons am Montag am Mailänder Flughafen Malpensa. „Unsere diplomatischen Vertretungen werden sich selbstverständlich am Schutz der Interessen dieses russischen Bürgers beteiligen“, sagte Peskow am Freitag.