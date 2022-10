Hards Europa-Generalprobe beim Meister in Krems

Höllisch heiß sind die noch ungeschlagenen Harder Handballer auf das Schlagerspiel in der siebten HLA Meisterliga-Runde heute (18.30) beim Champion und Tabellenführer in der Wachau. Denn vor 138 Tagen vergeigten die Roten Teufel in Krems im zweiten Finalspiel ihren achten Meistertitel. Kurz vor der Pause führten die Harder bereits mit vier Toren. Zwei Gegentore in der Schlussminute besiegelten jedoch die bittere Finalniederlage.