Verhältnis zwischen ÖSV und FIS ist „angespannt“

Ob die Wahl von Johan Eliasch zum Präsidenten des Internationalen Skiverbandes in der Form legitim war, wird sich frühestens am Jahresende entscheiden. Am 5. Dezember ist ein erstes Hearing der Parteien vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS geplant. Die Situation zwischen ÖSV und FIS sei „angespannt“, erklärte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober am Donnerstag in Sölden. Wenn sie Eliasch sehe, „werden wir natürlich reden, aber es wird nicht viel gesprochen werden“.