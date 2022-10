Im Zwettlbad wird’s nach den Herbstferien kälter

Die hohen Energiepreise bringen auch Badbetreiber ins Schwitzen. Nach den Herbstferien ist es ab Montag, 7. November, auch in der Braustadt Zwettl soweit: „Wir setzen wirksame und erträgliche Maßnahmen, die der Gast auch versteht. In der Energiekrise wollen wir unseren Beitrag zur Einsparung leisten“, meint die zuständige Stadträtin Anne Blauensteiner. So wird es den Warmbadetag an den Sonntagen in er kalten Jahreszeit heuer nicht geben. Die Pforten der Sauna bleibt am Montag geschlossen.