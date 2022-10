„Schließen der Balkanroute hat nie funktioniert“

Karner nimmt an Treffen teil

Faeser nimmt am Donnerstag am Treffen der Innenministerinnen und Innenminister des Westbalkans in Berlin teil. Erwartet wird auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration, Korruption und organisierte Kriminalität. Die Region solle in die EU integriert werden, teilte das Innenministerium mit.