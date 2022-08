Abschiebe-Charter auf der Balkanroute gestartet

Cobra-Beamte trainieren bosnische Escort-Teams

Zudem werden die sogenannten Escort-Teams (Begleitmannschaft) für Abschiebe-Flüge aus Bosnien und Herzegowina von den rot-weiß-roten Elite-Polizisten der Cobra in der Kommando-Zentrale in Wiener Neustadt (NÖ) trainiert. Geübt wird unter anderem in einem auf dem Gelände befindlichen Flugzeug-Rumpf.