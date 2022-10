Kommende Woche bleibt sonnig und warm

Dichte Wolken und Regen ziehen am Samstag verbreitet in ganz Österreich auf. Im Osten kommt am Vormittag noch etwas die Sonne durch und der Regen intensiviert sich erst am Nachmittag. In Vorarlberg hingegen regnet es über den ganzen Tag verteilt. Der Wind weht großteils schwach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 und 20 Grad.