Sommer im Herbst: Oktober auf traurigem Rekordkurs

Äußerst hoch ist bereits jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass der Oktober 2022 einer der drei wärmsten der Wetteraufzeichnungen wird, so die vorläufige Bilanz der ZAMG. Die sommerlichen Temperaturen zuletzt haben dazu wesentlich beigetragen. So wurde etwa am Montag an gleich vier Messstationen in Österreich die 25-Grad-Marke geknackt und damit ein Sommertag verzeichnet.