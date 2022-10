ÖFB-Duo feiert mit Arsenal historischen CL-Erfolg

Torfrau Manuela Zinsberger und Rechtsverteidigerin Laura Wienroither sind am Mittwochabend bei einem historischen Sieg auf dem Platz gestanden. Ihr Club Arsenal erteilte in der Frauen-Fußball-Champions-League Titelverteidiger Olympique Lyon auswärts mit einem 5:1 eine Lektion. Der französische Meister ist der erste Titelverteidiger der „Königsklasse“, der fünf Gegentreffer in einer Partie kassierte, war allerdings aufgrund einiger Ausfälle nicht in Bestbesetzung angetreten.