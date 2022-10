200 elektronische Augen haben Amstetten im Blick

Aufklärung und Abschreckung

Mehr als 200 Videokameras hängen bereits auf den stadteigenen Anlagen. Sie sollen nicht nur eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter haben, sondern aufgrund einer zweitägigen Speicherung im Falle von Straftaten auch zur Aufklärung beitragen. Besonders viele elektronische Augen schützen das Parkhaus in der Eggersdorfer Straße und das Parkdeck am Graben. Zuletzt wurden am Areal des Jugendzentrums Atoll Kameras montiert.