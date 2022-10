Wo man in den Herbstferien etwas erleben kann

Nur noch ein paar Tage gedulden müssen sich alle Schüler, bis endlich die Herbstferien beginnen. Wer sie in heimatlichen Gefilden in Niederösterreich verbringen will, findet zwischen Enns und Leitha ausreichend Möglichkeiten dazu. Aktivitäten mit dem Fahrrad werden in allen Regionen des Landes angeboten - vom „Radurlaub beim Wein“ bis zu Touren entlang der Flüsse. Aber auch zu Fuß kann die goldene Herbstlandschaft erkundet werden, zum Beispiel am bekannten Welterbesteig in der Wachau.