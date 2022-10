Installateure sind in Kirchdorf am teuersten

Unterschiede in den Bezirken

Es gab allerdings auch Unterschiede in den einzelnen Bezirken. In den Bezirken Gmunden, Kirchdorf, Linz, Linz-Land, Schärding, Steyr-Land, Urfahr-Umgebung, Vöcklabruck, Wels und Wels-Land liegen die Bezirksdurchschnittswerte der FacharbeiterStundensätze über dem Oberösterreich-Durchschnitt. Den höchsten durchschnittlichen Stundensatz hat der Bezirk Kirchdorf mit 83,28 Euro. Die höchsten durchschnittlichen Fahrtkosten verrechnen Betriebe in Wels mit 55,48 Euro.