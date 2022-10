US-Kampfjets fangen bei Alaska russische Bomber ab

Zwei US-Kampfjets haben in der Nähe des US-Bundesstaates Alaska zwei russische Bomber abgefangen. Die beiden russischen Flugzeuge des Typs Tu-95 seien in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone Alaskas geflogen, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando NORAD am Dienstag (Ortszeit) mit. Der Vorfall wird jedoch nicht als Akt der Provokation gewertet.