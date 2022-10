Russen flohen vor Krieg in Mini-Boot nach Alaska

„Russisches Volk will Angriffskrieg gegen Ukraine nicht führen“

Der Senator von Alaska, Dan Sullivan, ist davon offenbar weniger überzeugt. Er forderte die Bundesbehörden dazu auf, „einen Plan bereitzuhalten … für den Fall, dass mehr Russen in die Gemeinden der Beringstraße in Alaska fliehen“. Der Vorfall mache laut Sullivan zwei Dinge deutlich: „Erstens will das russische Volk Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht führen. Zweitens spielt unser Staat angesichts der Nähe Alaskas zu Russland eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der nationalen Sicherheit Amerikas“, sagte er in einer Erklärung am Donnerstag.