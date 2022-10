Ringer Markus Ragginger steht im Finale der U23-WM

Starker Auftritt! Ringer-Ass Markus Ragginger (AC Wals) steht bei der U23-Weltmeisterschaft im Griechisch-Römischen Stil bis 97 kg in Pontevedra (Spa) im Finale. Am ersten Kampftag besiegte das Ausnahmetalent in der ersten Runde den U20-Weltmeister Abedidarzi (Iran) klar mit 8:0. Im Viertelfinale ließ der 23-Jährige dem Türken Olgun mit 6:3 keine Chance. Mit Katsanashvili (Geo) hatte der Heeressportler noch eine offene Rechnung (Finalniederlage U23-EM). Diese konnte der 23-Jährige begleichen - 4:1-Sieg! Im Finale trifft Ragginger morgen (20) auf Szoke aus Ungarn.