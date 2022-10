Appell der Bosse: „Vergesst Stadiongipfel nicht!“

„Ein friedliches Fußball-Fest für alle soll es sein!“ Da ist man sich in Graz einig. Auch die Bosse der beiden „verfeindeten“ Klubs GAK und Sturm, die sich am Dienstag vor dem Showdown in der Merkur Arena am Mittwoch (18, live in ORF 1) noch einmal zum versöhnlichen Plausch trafen. Und einen Appell an die Fans richteten!