Führen neue Landesräte zu Postenrochaden in Tirol?

Die Koalitionsverhandlungen von Tiroler VP und SP sind so gut wie abgeschlossen, jetzt geht es ums Eingemachte, sprich um die Posten in der künftigen Landesregierung. Viel wurde darüber in den letzten Wochen schon spekuliert. „Super Mario“ Gerber soll gute Chancen haben, Landesrat für Wirtschaft und Tourismus zu werden. Dann braucht es aber einen neuen TVB- und Sparten-Obmann.