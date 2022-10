„Koalitionsverhandlungen stehen vor dem Abschluss“

Am 25. Oktober soll neue Landesregierung stehen

Den ambitionierten Zeitplan für eine Regierungsbildung bis spätestens Ende Oktober wollen die beiden Parteichefs einhalten: „Die Verhandlungen werden diese Woche in den Parteigremien abgeschlossen. Deshalb bitten wir Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann um die Einberufung der konstituierenden Landtagssitzung für nächste Woche Dienstag, den 25. Oktober. An diesem Tag soll die neue Tiroler Landesregierung ihre Arbeit aufnehmen“, so Mattle und Dornauer unisono.