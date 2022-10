Herbst-Deko sorgt zu Hause für bessere Stimmung

Farben beeinflussen unsere Stimmung, sie können sogar heilend wirken und Dopamine in unserem Körper freisetzen. Wie Elaina DellaCava, die Psychatherin des renommierten Cornell Medical College in New York in ihrer Studie formuliert, können orange Farbrichtungen Freude und positive Stimmungen hervorrufen und auch Gelb regt zu Aktivitäten an. Auch an einem regnerischen Tag.