Serbien: Wirbel um geheimen Besuch aus Moskau

Wie realistisch ist ein Rücktritt des Staatschefs? Wohl niemand in Belgrad kann dies genau sagen. Er würde „absolutes Verständnis“ für eine so radikale Entscheidung haben, erklärte Vladimir Djukanovic, Spitzenfunktionär der regierenden Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) von Vucic, laut Medienberichten vom Dienstag. Er warf der serbischen wissenschaftlichen und kulturellen Elite, aber auch führenden Geschäftsleuten und Medien vor, die „prowestliche Option“ zu unterstützen. In einer solchen Situation sei es unmöglich die Neutralität des Landes zu wahren, meinte Djukanovic.