Iranerin nimmt bei Asienmeisterschaft Kopftuch ab!

Irans Kletter-Meisterin Elnas Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen! Iranische Medien reagierten mit Empörung auf den Vorfall. „Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird“, schrieb die regierungsnahe Zeitung „Hamshahri“ am Montag. In den sozialen Medien jedoch wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert.