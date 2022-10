China setzt wieder auf strenge Corona-Maßnahmen

Zwei Tests pro Woche verpflichtend

In der Wirtschaftsmetropole Shanghai mit seinen 25 Millionen Einwohnern wurden 28 lokal übertragene Infektionen gezählt. Das war der vierte Tag in Folge mit einem zweistelligen Zuwachs. Um einen Lockdown wie im April und Mai zu vermeiden, der zu viel Unmut geführt hatte, ordneten die Behörden an, dass die Menschen bis zum 10. November zweimal wöchentlich getestet werden müssen. Bislang war nur ein Mal die Woche vorgeschrieben.