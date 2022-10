Starkes Comeback beim Weltcup in Südkorea

Nach viel Pech in dieser Saison mit Raddefekten, Stürzen, Verletzungen und einer Corona-Zwangspause schaffte der Salzburger nach solidem Schwimmen mit seiner Gruppe am Rad nach drei von sechs Runden in die große Führungsgruppe zu fahren. Bei der Laufentscheidung setzte er seine guten Trainingsleistungen um, kam als 14. mit seinem besten Saisonergebnis ins Ziel.