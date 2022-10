„Zimmerkollege“ erbeutete 9000 Euro im Spital

Um rund 9000 Euro erleichterte ein 31-jähriger St. Pöltner seinen „Zimmerkollegen“ während eines Aufenthalts im Krankenhaus. Ursprünglich ging es um Geld für das Zigarettenholen, schließlich kamen aber auch noch etliche Behebungen am Bankomat sowie der Kauf eines Mobiltelefons hinzu. Rund neun Abbuchungen sind – laut Kontoauszügen des Opfers – so innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen. Nun musste sich der einschlägig Vorbestrafte wegen schweren Betruges am Landesgericht St. Pölten verantworten.