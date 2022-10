Leiner-Baustelle: Wieder viel Lärm um das KaDeWe

Der Leiner auf der Mariahilfer Straße ist verschwunden, niedergerissen von Baggern – in der gigantischen Lücke zwischen den traditionsreichen Gebäuden sind die Arbeiten an einem neuen seelenlosen Shoppingklotz voll im Gange: Signas KaDeWe wuchert hoch. Für die Anrainer eine gefährliche Drohung, denn die leiden schon seit Langem nicht nur an der Geschmacklosigkeit der Pläne, sondern auch an Lärm und Staub.