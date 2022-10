Waldviertler Erdäpfel trotzen der Kartoffel-Krise

Wichtig, aber nicht nur als Lebensmittel

Im Waldviertel dürfte die Situation rund um Speiseerdäpfel aber weit weniger schlimm sein. Was die Produktion der Stärkekartoffel betrifft, konnte vor allem der Bezirk Zwettl mehr als kräftig zulegen. „Aktuell weist die Ackerstatistik einen Zuwachs der Anbaufläche um 37 Prozent aus“, so Dietmar Hipp von der regionalen IG Erdäpfel. Aus den Erträgen wird dann in Gmünd wertvolle Kartoffelstärke gewonnen, die neben der Lebensmittelindustrie auch in der Papier- und Pharmabranche zum Einsatz kommt.