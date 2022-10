Aktuell: Enttabuisierende Bücher für Kinder

Leon liebt Geschichten - am meisten die, die er sich selber ausdenkt. Doch eines Tages geht etwas schief. Eine von Leons Geschichten wird Wirklichkeit: Ein grüner Flaschengeist erscheint und Leons Mama gerät in Gefahr! Also nimmt Leon all seinen Mut zusammen und gemeinsam mit der Katze Mia Marmelade sagt er dem bösen Geist den Kampf an. Mit diesem Buch will Autorin Mira Galle und Illustrator Bernd Lehmann auf die Gefahr von Alkohol und Sucht aufmerksam machen.

